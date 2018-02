Livro digital que conta a história do Pussy Riot é lançado na Rússia

Editoras russas colocaram à venda nesta quinta-feira, 29, o primeiro livro digital autorizado sobre o grupo punk Pussy Riot, que ganhou notoriedade, após protagonizar uma oração ao presidente Vladimir Putin, no principal templo ortodoxo do país.

O livro Pussy Riot: a história autêntica (em livre tradução) narra a história da formação do conjunto, a preparação e a realização do ato na catedral do Cristo Salvador, além do processo contra as integrantes, segundo o site Slon.ru, que editou a obra, junto com a FastBook Project.

"A autora Vera Kichanova, escreveu o livro a partir de lembranças, entrevistas com as integrantes do grupo e outras pessoas ligadas às jovens", cita nota enviada pela editora.

O livro digital pode ser adquirido na loja eletrônica Litres.ru, enquanto quem for usuário do iPad podem comprar o livro através do aplicativo da FastBook Store. A obra, no entanto, só está disponibilizada em russo.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Além de o livro começar a ser vendido, nesta quinta-feira foi divulgado que um documentário sobre o Pussy Riot estreará em meados de janeiro na abertura do Festival de Cinema Independente de Sundance.

As Pussy Riot ficaram conhecidas em 21 de fevereiro, quando cinco integrantes do grupo invadiram, encapuzadas, uma área restrita do altar da catedral do Cristo Redentor, o principal templo ortodoxo do país. Depois disso, começaram a tocar instrumentos musicais, cantar e dançar vestindo apenas roupas íntimas.

"Mãe de Deus, leve Putin", dizia a canção, cujo vídeo foi divulgado na internet e no qual acusava o patriarca da Igreja Ortodoxa Russa, Kirill, de acreditar no presidente da Rússia e não em Deus.