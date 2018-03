Livro destaca desnível entre desenvolvimento e pobreza A safra recorde de grãos produzidos no mundo entre 2008 e 2009 revelou um dos maiores contrastes da atualidade - enquanto a agricultura do planeta aumenta sua capacidade de produção, a marca de famintos cresce com a mesma velocidade, atingindo 1 bilhão de pessoas no ano passado, cifra que foi engrossada pela crise econômica mundial.