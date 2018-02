Livro de Werneck sobre escritores e jornalistas mineiros ganha nova edição

Quando Antonio Fernando de Franceschi procurou Humberto Werneck duas décadas atrás, pediu que ele escrevesse, para o Instituto Moreira Salles (IMS), um livro que estudasse e relacionasse as atividades jornalística e literária em Minas Gerais. "Escolheu a pessoa errada porque eu nunca fui estudioso, mamãe já falava isso", brinca o autor.

O agravante: o campo era vasto e na lista dos jornalistas e escritores a ser estudada estavam Carlos Drummond de Andrade, Otto Lara Resende, Fernando Sabino, Hélio Pellegrino, Paulo Mendes Campos, Ivan Ângelo, Silviano Santiago, Murilo Rubião e mais algumas dezenas de mineiros que sacudiram Belo Horizonte no século passado.

Werneck, ele também um mineiro, de uma geração de jornalistas que sucedeu a desses mitos, vendo tantos e tão bons personagens, com histórias reais dignas das melhores obras de ficção, escreveu então uma crônica, transformada no livro O Desatino da Rapaziada que o IMS e Companhia das Letras lançaram em 1992.

Depois de alguns anos fora de catálogo, a obra do colunista do Estado sobre os jornalistas e escritores que viveram em Minas entre 1920 e 1970, ainda atual, ganha segunda edição com algumas poucas modificações. "É um livro datado, de 1992, qualquer coisa que eu pusesse ali e que atualizasse, eu criaria um anacronismo", explica. Muita coisa aconteceu nesses anos, parte dos retratados morreu - o que colocou alguns verbos no passado -, e mexer no conteúdo seria escrever outro livro. "Um desatino que deixo para alguém mais."

A mão do autor coçou, porém, em dois momentos da revisão sem que ele mexesse de fato nessas passagens. Quando comenta sobre o Bucheco, bar frequentado por Fernando Gabeira, Ivan Ângelo e outros, fala de um dos donos, um certo Cláudio Galeno Magalhães Linhares, que "iria participar, anos mais tarde, de um bem-sucedido sequestro de avião". Poderia ter escrito agora "cuja esposa Dilma Rousseff...", mas deixou como estava. "Não tinha cabimento falar em Dilma Rousseff em 1992."

No livro, ele sempre retorna à tradição iniciada com Drummond, já homem casado, e repetida por seus discípulos - Werneck, inclusive -, de caminhar sobre o viaduto de Santa Teresa. Cair de lá seria como despencar de um prédio de seis andares. "Drummond só tomava leite. Nós enchíamos a cara e subíamos e não sei como ninguém caiu de lá. Em minha última viagem a Belo Horizonte, quando estava indo para o aeroporto, vi que tem uma sucessão de viadutos com nomes desses escritores. Quis fazer uma piadinha: os caras subiam no viaduto e agora eles viraram viaduto, mas não fiz."

O Desatino da Rapaziada é relançado num momento em que sua editora, a Companhia das Letras, investe em alguns desses famosos mineiros. Já relançou duas obras de Otto Lara Resende e até o fim da semana manda para as livrarias A Testemunha Silenciosa, com duas novelas - a que dá título à obra e A Cilada. Está relançando, também, Pedro Nava. Chão de Ferro, o terceiro em seu catálogo, fica pronto em setembro. De Drummond, sua mais recente aquisição, já deu roupa nova para quase uma dezena de livros e edita, também em setembro, Lição de Coisas. Para completar, começou a trabalhar o acervo de Paulo Mendes Campos, de quem lança, em outubro, O Amor Acaba e até 2014 outros cinco títulos. Dele, está saindo também, mas pelo Instituto Moreira Salles, Carta a Otto ou Um Coração em Agosto.

Assim, o livro poderia servir como uma espécie de tutorial - leve e divertido - para ajudar o leitor a entender esses autores e a conjuntura que os transformaram em mitos do jornalismo e da literatura.

Meio século. A história que Werneck conta começa em 1921 com Drummond, aos 18 anos, subindo as escadas do Diário de Minas, numa Belo Horizonte de 55 mil habitantes, e vai se desenrolando por outras redações, bares, leiterias. Passa por várias gerações até chegar à do Suplemento, que teve Murilo Rubião à frente do Suplemento Literário de Minas Gerais, até hoje em circulação e por onde o autor passou em 1968. Mas foi a chamada Geração do Complemento, de Silviano Santiago, Ivan Ângelo e outros, que mais o influenciou porque era multidisciplinar.

O livro narra os entreveiros de passadistas e modernistas e mesmo de colegas, os sopapos e as vinganças expressas em crônicas e livros. Fala sobre amizade e camaradagem entre gerações, e sobre as muitas peripécias intelectuais e molecagens que começaram em Minas e continuaram por onde esses personagens desatinados passaram.