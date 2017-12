Livro de quadrinhos revive universo de Sin City A editora de Devir lança o álbum em quadrinhos "Sin City - Balas, Garotas & Bebidas", de Frank Miller. O livro reúne 11 histórias curtas de amor e ódio vividas na violenta e sensual Sin City, levada às telonas no ano passado por Miller, Robert Rodriguez e Quentin Tarantino em "Sin City - A Cidade do Pecado". A coletânea conta histórias vividas por Marv, Dwight, as "meninas" e outros personagens nas ruas e becos escuros de Basin City (ou Sin City). Nesta edição, os fãs vão descobrir, entre outros mistérios, a origem da vilã Délia e a cultuada "A Dama de Vermelho". O escritor e desenhista Frank Miller é responsável pela reformulação de histórias do "Demolidor" e de obras-primas como "Ronin", "Batman: o Cavaleiro das Trevas", "Batman: Ano Um" e "Elektra".