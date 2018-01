Livro de Paulo Coelho vira peça A adaptação teatral do livro Onze Minutos, de Paulo Coelho, tem estreia mundial programada para o dia 3 de fevereiro, em San Juan, capital de Porto Rico. O produtor do espetáculo, o porto-riquenho Carlos Acevedo, disse que decidiu encenar o texto depois do sucesso que alcançou com outra adaptação de uma obra de Paulo Coelho: Veronika Decide Morrer. Em Onze Minutos, livro que foi publicado em mais de 70 países, o escritor conta a história de Maria, uma brasileira que se muda para a Suíça em busca de uma vida melhor e acaba se tornando uma prostituta. Nos próximos meses, a peça deve ser apresentada nos Estados Unidos. / EFE