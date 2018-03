Livro de Moacyr Scliar é finalista de prêmio nos EUA

SÃO PAULO - A tradução de Thomas O. Beebee de Os Leopardos de Kafka, obra lançada por Moacyr Scliar em 2000 e publicada nos Estados Unidos no ano passado pela Texas Tech University Press, é uma das 25 finalistas da 5ª edição do Best Translated Book Award.

O escritor gaúcho morto em 2011 foi apresentado como "clássico" no anúncio dos livros que seguem na disputa. A promoção é do Three Percent, órgão da Universidade de Rochester, e o patrocínio, da Amazon.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Os Leopardos de Kafka, um dos mais de 70 livros lançados pelo autor, é editado no Brasil pela Companhia das Letras.