Livro de mãe de Britney é cancelado após notícia de gravidez Uma editora cristã cancelou um livro sobre educação de filhos escrito por Lynne Spears -- mãe da problemática popstar Britney Spears e de Jamie Lynn, que está grávida aos 16 anos. "Adiamos o livro por tempo indeterminado", disse na quarta-feira Lindsey Nobles, porta-voz da editora Thomas Nelson, do Tennessee. Nobles não explicou a razão da decisão, que se seguiu à divulgação, na terça-feira, da notícia de que Jamie Lynn Spears está grávida de três meses. Jamie Lynn Spears é estrela do programa "Zoey 101", do canal Nickelodeon, popular junto ao público pré-adolescente. Em entrevista à revista OK! Magazine, a atriz disse que está "chocada e assustada", mas que pretende ter a criança, cujo pai é seu namorado de longa data, Casey Aldridge, 19 anos. Jamie Lynn disse que conheceu Aldridge na igreja. O rapaz é filho de uma operária numa fábrica de papel. A notícia da gravidez surgiu ao final de um ano desastroso para Britney Spears e dominou os talk shows americanos na quarta-feira. O site da OK! Magazine (www.ok.magazine.com) ficou congestionado devido ao grande número de internautas que a visitaram. Lynne Spears disse no artigo que ficou chocada quando sua filha mais nova lhe informou da gravidez, dizendo que Jamie Lynn "sempre foi ajuizada" e nunca voltava para casa após os horários determinados por sua mãe. O título provisório do livro era "Pop Culture Mom: A Real Story of Fame and Family in a Tabloid World" (Mãe na cultura pop -- uma história real de fama e família em um mundo tablóide). O livro, descrito pela editora como "sobre educação de filhos que vai conter elementos de fé", tinha sido previsto para ser lançado no Dia das Mães de 2008, em maio. "Compreendemos que neste momento Lynne precisa passar tempo com sua família", disse Nobles. Não ficou claro se a OK! pagou a Jamie Lynn ou sua mãe pela entrevista exclusiva sobre a gravidez. A revista não retornou telefonemas pedindo esclarecimentos, mas o Web site de celebridades TMZ.com disse que a mãe adolescente vai receber 1 milhão de dólares da OK! em troca de uma sessão de fotos quando o bebê nascer. Fotógrafos na noite de terça-feira pediram alguma declaração a Britney Spears, 26 anos, que está fazendo um curso de treinamento como mãe e passando por exames de drogas e álcool, como parte da amarga disputa em torno da guarda de seus dois filhos pequenos. "Minha irmã não está grávida", ela respondeu apenas. A rede a cabo Nickelodeon disse que a produção da quarta e última temporada de "Zoey 101" já foi encerrada. A rede declarou: "Respeitamos a decisão de Jamie Lynn de assumir sua responsabilidade nesta situação delicada e pessoal."