Livro de Jean Genet inspira a peça "Cachorro" Da admiração do dramaturgo francês Jean Genet (1901-1966) pelo pintor e escultor suíço Alberto Giacometti (1910-1986) nasceu o livro "O Ateliê de Giacometti", traduzido no Brasil pela artista plástica Célia Euvaldo e publicado pela Cosac Naif. Nesse livro, Genet analisa obras desse artista, entre elas a escultura "Cachorro", que é também o nome do espetáculo que estréia sexta-feira no Instituto Cultural Capobianco. E que tem tudo a ver com toda essa história. A alemã Dea Loher inspirou-se no livro de Genet sobre Giacometti para escrever a peça "Cachorro". Apaixonados pelo texto, a atriz Irene Stefania - uma das musas do Cinema Novo - e o ator Edson D?Santana, formado no Arena, convidaram Roberto Lage para a direção. Irene e Edson interpretam uma prostituta velha e cega e um ladrão coxo. Este último, fica sabendo que no apartamento da velha estão obras de Giacometti. E resolve roubá-las. Mas acaba apaixonado pela cega. "Ao fim, uma história de amor, seria essa a trama básica", diz Lage. "Mas há muito mais." Ele ressalta o tom surrealista que contamina interpretações, e a forte carga poética na relação desses dois personagens rústicos. E ainda a idéia desse artista/ladrão que rouba imagens para realizar sua obra. A longa ficha técnica sugere rigor nesse espetáculo encenado numa instalação criada pelo artista plástico Juan Henríquez, do grupo La Tintota. Instalação que poderá ser visitada, mediante agendamento. Cachorro. 60 min. 12 anos. Instituto Capobianco. Rua Álvaro de Carvalho, 97, (11) 3237-1187. 6.ª e sáb., 21 h; dom., 20 h. R$ 40. Até 1.º/12