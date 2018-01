Livro de Jane Austen lidera lista de favoritos do Reino Unido Orgulho e Preconceito, considerada a obra-prima da escritora Jane Austen, foi eleita a novela mais importante do Reino Unido a partir de uma enquete do governo respondida pelos britânicos. A pesquisa foi feita por um órgão encarregado de supervisionar o currículo escolar no Reino Unido, com dois mil leitores, que escolheram os cem livros mais apreciados pelos britânicos. A segunda posição ficou para O Senhor dos Anéis, de J.R.R. Tolkien; e o terceiro e quarto lugar ficaram para Jane Eyre, de Charlotte Bronte, e Harry Potter, de J.K. Rowling. A Bíblia também está entre os favoritos (6.º lugar). O único escritor latino-americano cotado foi Gabriel García Márquez, que figura na lista pelos livros Cem Anos de Solidão e O Amor nos Tempos de Cólera.