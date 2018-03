Livro de Harry Potter já está na Internet

O novo e último livro da série Harry Potter, que será lançado oficialmente à meia-noite de sexta-feira e que está sendo guardado por um forte esquema de segurança no mundo todo, já vazou na Internet. O jornalista do Estado Pedro Doria publicou em seu blog o link para um site anônimo para postagem de imagens, o Bayimg, que publica fotos de todas as páginas da obra. Na última delas, pelo menos uma boa surpresa, Harry não vai morrer. Isso, se o livro disponibilizado pelo site for realmente Harry Potter e as Relíquias da Morte. Veja aqui Saiba como termina o livro O bruxo, ameaçado durante os sete livros da saga pelo Lorde Voldemort, assassino de seus pais, ganhou da autora, a britânica J.K. Rowling, um final feliz: Harry casa-se com Ginny, irmã de Ronny, seu braço direito, e vira pai de três filhos - um deles recebe o nome de Albus Severus, em homenagem a dois professores da Escola de Magia de Hogwarts, Severo Snape e Alvo Dumbledore. Os melhores amigos de Harry, Ronny e Hermione, como já era esperado, casam-se. Descobre-se ainda que Severo Snape foi apaixonado pela mãe de Harry e tentou salvá-la das garras de Voldemort. O vilão finalmente morre, assim como os professores Snape e Remo Lupin. Já Draco Malfoy, o principal desafeto de Harry, não só sobrevive como também casa-se e tem filhos. Não é uma surpresa que a prole de Draco bate de frente com a de Harry e Ginny em Hogwarts. A publicação do livro mostra que as diversas medidas de segurança colocadas em prática para proteger a história, como instalação de alarmes e o rastreamento por satélite dos caminhões que transportam os livros até as lojas, no Reino Unido, podem não ter servido para nada. No Brasil, a Livraria Cultura já exibe em suas lojas as caixas lacradas com cerca de 4.500 exemplares de Harry Potter e as Relíquias da Morte, a obra que encerrará uma das séries de maior sucesso até o momento na história da literatura. Já foram vendidos mais de 325 milhões de cópias dos seis primeiros livros da saga, e os quatro filmes lançados até hoje já acumularam cerca de US$ 3,5 bilhões em vendas mundiais de ingressos. O quinto, Harry Potter e a Ordem da Fênix, está em cartaz no País.