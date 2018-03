Livro de Harry Potter abre caminho para novos recordes A caixa registradora não pára de trabalhar neste fim de semana depois do lançamento do sétimo e último livro da série Harry Potter e o livro sobre o menino-mago está a caminho de tornar-se o livro com venda mais rápida da história. A autora J.K. Rowling já tem o recorde com o sexto livro da série e os primeiros número da Grã-Bretanha sugerem que "Harry Potter e as Relíquias da Morte", baterá a marca. A rede de supermercados Asda está vendendo o livro com perdas, cobrando cinco libras (10 dólares) pelo volume de 608 páginas, uma fração do preço recomendado --17,99 libras. O desconto valeu a pena em termos de volume. A rede vendeu 97 por cento de suas 500 mil cópias 36 horas depois do lançamento e encomendou mais. Uma porta-voz da Bloomsbury, editora britânica do livro, afirmou, segundo o jornal Observer, que as vendas no país podem ter atingido três milhões de cópias nas primeiras 24 horas, acima das duas milhões de "Harry Potter e o Enigma do Príncipe". As livrarias Waterstone''s venderam 100 mil livros em duas horas. A rival WH Smith vendeu 15 livros por segundo na Grã-Bretanha na primeira noite depois do lançamento, passando o recorde do volume anterior de Potter, que atingiu 13 cópias por segundo. A livraria da internet Amazon. com recebeu 2,2 milhões de pedidos antecipados do sétimo livro, 47 por cento acima do livro número seis. A editora norte-americana Scholastic ainda não divulgou suas estatísticas. Em 2005, vendeu 6,9 milhões de cópias de "O Enigma do Príncipe" nas primeiras 24 horas. SEGREDOS Rowling, primeira escritora bilionária do mundo, deu início ao clima ao redor do livro quando anunciou, no ano passado, que dois personagens seriam mortos e um seria preservado. Para proteger seus segredos lucrativos, editoras gastaram milhões de dólares para impor um duro embargo sobre o último volume, que começou a ser vendido na noite de sexta-feira no mundo inteiro. Mas fotos de toda a edição norte-americana começaram a aparecer na Internet no início da semana. Os jornais The New York Times e Baltimore Sun publicaram revisões na quinta-feira, depois de obterem cópias antes da publicação. A maioria dos fãs afirma que vai começar a ler o livro a partir do final, mas outros resistem. "Não consegui não ler o final antes", disse Vineet Sharma em Mumbai. Mas os fãs podem ficar tranquilos: ainda não foi desta vez que Harry Potter saiu da história. O lançamento do último filme está programado para 2010.