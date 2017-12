Livro de Gabriel García Márquez é proibido no Irã

As autoridades iranianas proibiram a publicação da segunda edição em farsi do livro Memória de Minhas Putas Tristes, do escritor colombiano Gabriel García Márquez, apontaram nesta quarta-feira, 14, fontes da editora iraniana Nilufar. Segundo as fontes, a obra havia sido publicada pela primeira vez no Irã há três semanas, mas as autoridades não permitiram sua reedição. Uma fonte do Ministério de Orientação Islâmica iraniano apontou que o livro foi publicado pela primeira vez por causa da "negligência" de uma pessoa que já foi demitida de seu cargo. Segundo a fonte, a editora também terá que assumir sua responsabilidade pela difusão desse livro "vergonhoso", já que o publicou consciente de seu conteúdo.