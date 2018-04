Livro de Eduardo Moreira destaca trajetória do Galpão No final do ano passado, Eduardo Moreira, um dos atores fundadores do premiado grupo mineiro Galpão, sediado em Belo Horizonte, lançou sem estardalhaço o livro "Uma História de Encontros", pela Duo Editorial. Em caprichado volume de capa dura, o ator resume de forma rica e saborosa a trajetória de sucessos, percalços e aprendizados do grupo. É um volume fundamental para todos os que gostam de teatro e querem entender como um grupo consegue sobreviver por tantos anos num país sem tradições, sem memória e sem políticas culturais públicas abrangentes para o setor.