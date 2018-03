Livro de Dyan Cannon relata vida da atriz ao lado de Cary Grant

Com uma diferença de idade de mais de 30 anos entre eles, os dois tiveram um namoro mágico nos anos 1960, mas o lado sombrio de Cary Grant veio à tona depois que ficaram noivos.

Após três anos de casamento e pouco após o nascimento da filha deles, Jennifer, eles se divorciaram, e Dyan Cannon teve um colapso nervoso.

A atriz, agora com pouco mais de 70 anos, conversou com a Reuters sobre seu ex-marido já falecido e o que aprendeu sobre o amor ao longo dos anos.

P: Por que focar o livro apenas sobre os anos que você passou com Cary?

P: Já me ofereceram muito dinheiro ao longo dos anos para escrever um livro que contasse todos os detalhes, mas este livro não é assim. Eu quis que fosse um livro útil, que inspirasse. É sobre as coisinhas que acontecem nos relacionamentos e que nos distanciam. Achei que as pessoas se beneficiariam disso.

P: Havia uma mensagem subjacente que você quis transmitir?

R: Uma das maiores mensagens é que amar e servir é maravilhoso.

P: Cary foi um grande defensor do uso do LSD e queria que você usasse com ele. Mas, para você, foi uma experiência desastrosa. Você acha que Cary tinha um problema com drogas?

R: De maneira alguma. Ele achava que o LSD fosse seu portal para chegar a Deus, à paz, a se afastar da turbulência que não o deixava em paz. Achava que o LSD o ajudava, mas eu acho que não.

P: Vocês puderam manter uma amizade depois do divórcio?

R: Nos tratávamos com educação.

P: Quando Cary morreu, aos 82 anos, isso a afetou?

R: Fiquei espantada por quanto eu o chorei. Por quão profundamente senti a perda dele. Eu o amava muito, mas parte desse amor parecia ter sumido por baixo de toda a dor.

P: Ele foi o maior amor de sua vida?

R: Já conheci muitos homens maravilhosos. Conheci alguns imbecis. Acho que o melhor ainda está por vir (ri). Acho mesmo. Porque agora eu entendo o amor. Por isso posso dizer que sou uma mulher completa, satisfeita. Mas ainda não tive com ninguém a experiência que tive com Cary. Eu o amei e ele me amou. Fui a única mulher no mundo em quem ele confiou o suficiente para ter uma filha. Isso quer dizer muito para mim.