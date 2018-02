Livro de Carlos Fuentes sobre cinema pode ser publicado ainda este ano

A viúva do escritor Carlos Fuentes (1928-2012), Silvia Lemus, disse nesta quarta-feira, 14, que existem vários livros do mexicano ainda por publicar. O primeiro deles, que será publicado “talvez este ano”, deve ser Pantallas de Plata (Telas de Prata), dedicado ao cinema. Em uma entrevista ao jornal mexicano El Universal, a viúva falou das obras que Fuentes deixou terminadas.

Pantallas de Plata aborda uma das paixões mais intensas de Fuentes, de acordo com Silvia, que começou quando o pai do escritor o levou para assistir Cidadão Kane, de Orson Welles, em Nova York. O pai, Rafael Fuentes, foi o primeiro guia de Carlos no mundo das artes. Um romance que o Prêmio Cervantes de 1987 estava escrevendo sobre o ex-líder guerrilheiro colombiano Carlos Pizarro, assassinado em 1990, está em processo de revisão.

“Não posso falar mais porque ainda não está tudo em ordem para dizer o que será publicado agora”, disse Silvia, ressaltando que a família está muito interessada na publicação dos trabalhos. Há papéis que Fuentes escreveu sobre sua infância, adolescência e juventude. Depois, devem ser publicados escritos como conferências, artigos e aulas de literatura.

Silvia reconheceu também o trabalho de Carmen Balcells, agente literária de Fuentes, que lhe parece uma “mulher formidável que cuidou muito de seus latinoamericanos”. Carmen também foi agente de Gabriel García Márquez, Julio Cortázar e outros.

Sobre Fuentes, Silvia ainda disse na entrevista que era um escritor muito disciplinado, que nunca teve a página em branco como um desafio. No dia antes de sua morte, a viúva recordou que Fuentes trabalhava ainda em um novo romance, El Baile del Centenario, não concluído.