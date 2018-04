Livro de Assange sairá em abril A editora Random House Mondadori, que detém os direitos para Espanha e América Latina das memórias de Julian Assange, fundador do WikiLeaks, anunciou para abril o lançamento do livro. O acordo foi negociado por meio da editora britânica Canongate, que também vendeu os direitos para selos da Itália, Austrália, Portugal, Brasil, entre outros. Aqui, caberá à Companhia das Letras a edição. Todas essas editoras participarão do lançamento internacional coordenado pelos americanos da Alfred A. Knopf. O australiano Julian Assange explica que essas memórias revelam a filosofia que inspira a organização extraterritorial e revolucionária do WikiLeaks. / EFE