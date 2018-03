Livro confirma que paixão por futebol vem da infância

A partida inesquecível em geral não é final de Copa do Mundo, mas vale tanto quanto. Ou mais. Pode ser um Ceub X América-RN disputado em 1975, em Brasília (No Tempo de Jacaré e Pablito Calvo, de Carlos Magno Araújo), ou Santos X Ponte, na despedida de Pelé (O Dia em Que Virei Santista, de José Roberto Torero). Quem sabe um tradicionalíssimo Fla-Flu (O Jogo, de Moacy Cirne), ou um duelo com a carga dramática de Fla X Vasco (Ele Sempre Será, de Rubens Lemos Filho).

A figura paterna é forte também. Afinal, reza a lenda que a primeira experiência em um estádio de futebol costuma ser conduzida pelas mãos do pai. Pai que pode também ir ao campo só para proteger o filho da mira de esbirros do autoritarismo (?A ditadura não é mais forte do que o amor de um pai?, de Juca Kfouri). Outras análises minuciosas também são conferidas pelos jornalistas Luiz Zanin Oricchio, em Futebol; e Daniel Piza, com Bola de Meia. As informações são do jornal O Estado de S.Paulo.