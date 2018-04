Livro com pinturas sobre Lady Di homenageia princesa

Um livro lançado nesta sexta-feira, 24, no Reino Unido reúne pinturas de mais de cem artistas retratando a princesa Diana, um dos maiores ícones do século 20. A publicação Diana in Art, da editora Pop Art Books, coincide com os preparativos para as comemorações dos dez anos da morte da princesa Diana. Ela morreu em agosto de 1997 em um acidente de carro em Paris, que também matou seu então namorado, Dodi Al-Fayed, e o motorista do veículo. Uma das personagens mais fotografadas dos anos 1980 e 1990, Diana também foi retratada em milhões de obras de arte. As obras presentes no livro retratam Diana em diferentes fases e situações de sua vida.