Livro com 900 verbetes da Tupi marca 63º aniversário da TV

O livro traz ainda grifes do nível de Laura Cardoso, Irene Ravache, Eva Wilma, Rubens Ewald Filho, Elias Gleizer e Ana Rosa, entre outros.

A festa. Astros e Estrelas da TV Tupi leva a assinatura de Mauro Gianfrancesco e Eurico Neiva. Embora a data do aniversário seja dia 18, a comemoração, com o lançamento do livro, ocorrerá no sábado anterior, dia 14, em evento marcado para as 15h30, no Auditório Simón Bolívar, no Memorial da América Latina.

Mais de 400 profissionais foram convidados para a ocasião, que prevê uma série de homenagens, exposição de fotos e projeção de vídeos. A iniciativa é da Pró-TV, grupo que reúne os pioneiros da televisão no Brasil, com apoio do governo do Estado de São Paulo, Secretaria de Estado da Cultura e Fundação Memorial da América Latina.