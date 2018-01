Livro assinado por Anne Frank é leiloado por US$ 62,5 mil em NY

Um livro de conto de fadas que pertencia a Anne Frank, a célebre adolescente judia morta no Holocausto, foi vendido nesta quinta-feira em Nova York por US$ 62,5 mil - anunciou a casa de leilões Swann Auction Galleries.

Com 148 páginas e ilustrações em preto e branco, a edição no original em alemão dos contos dos irmãos Grimm tem a assinatura de Anne e da irmã Margot no alto da primeira página. A peça estava inicialmente avaliada entre US$ 20 mil e US$ 30 mil.

De acordo com a assessora da Swann, Alexandra Nelson, o livro foi vendido a US$ 50 mil, chegando a US$ 62,5 mil com as taxas.

Segundo a casa de leilões, a caligrafia coincide com outros manuscritos de Anne Frank, conhecida pelo diário que escreveu sobre sua vida na clandestinidade entre 1942 e 1944 antes de morrer no campo de concentração nazista de Bergen-Belse, em março de 1945.

Anne nasceu em Frankfurt em 1929, e sua irmã, em 1926. A família se mudou para Amsterdã em meados da década de 1930 para escapar dos nazistas. O livro foi publicado em Viena em 1925.

A adolescente morreu apenas dois meses antes da derrota nazista na Segunda Guerra Mundial (1939-1945). Seu diário já vendeu mais de 30 milhões de exemplares e foi traduzido para 57 idiomas.

A Swann Auction Galleries informou que este é apenas o terceiro material com algum escrito de Anne Frank vendido em 30 anos. Em 1988, a Swann vendeu cartas e postais escritos pelas irmãs Frank para amigos nos Estados Unidos. Em 1989, a Christie's leiloou alguns breves versos assinados "Anne Frank", por US$ 35,2 mil.