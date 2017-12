Livro aponta segredos das marcas da TV

O Canto da Sereia, microssérie em quatro capítulos exibida pela Globo ainda no início do ano, já está saindo em DVD. A caixa traz entre os extras entrevistas com a protagonista, Íris Valverde, com Marcos Palmeira, Nelson Motta (autor da obra original), José Villamarim (diretor-geral) e George Moura (roteirista), entre outros.

A estratégia da Globo no ramo de DVDs endossa por que a emissora ainda é tão resistente em liberar seu conteúdo para plataformas de vídeo sob demanda no Brasil. Se alguém tiver de esgotar a vontade do público em ver um programa seu, que os lucros fiquem restritos ao próprio cofre.

Paralelamente aos títulos recentes, a Globo vai lançando produções antigas. Na sequência de O Canto da Sereia, chega à praça a minissérie O Sorriso do Lagarto (1991), adaptação de Walther Negrão para a obra de João Ubaldo Ribeiro.

Até o Jornal da Record abriu espaço para promover a estreia de Rodrigo Faro nos domingos da emissora. De sexta até ontem, quando O Melhor do Brasil chegou ao novo horário, Faro passou por praticamente todos os programas da casa, incluindo Cidade Alerta.

Marcos Mendonça já passeou, sexta-feira, pelas dependências que voltarão a abrigá-lo como presidente da Fundação Padre Anchieta (FPA) pelos próximos três anos, mas a posse formal será hoje, após reunião com os membros do Conselho Curador, na sede da Cultura.

E Mendonça já estreia com um desafio: manter a isenção do Jornal da Cultura, nesses dias em que o governo do Estado, que abastece os cofres da emissora, tem sua polícia na mira da opinião pública, em razão das manifestações contra o aumento na tarifa do transporte.

A propósito, os líderes do Movimento Passe Livre (MPL) ocupam hoje o centro do Roda Viva.

De tênis, sem meias, William Bonner alcança o direito de ser informal, sem perder crédito. Até piada ele fez na roda de Galvão Bueno em Brasília, sábado. Já Ronaldo, ainda em busca da confiança da torcida como comentarista, preferiu a sobriedade dos sapatos.