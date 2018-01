Livro analisa salas de cinema no bairro da Liberdade

O nikkei Kishimoto não frequentou os cinemas do bairro da Liberdade por ser muito novo quando as salas funcionavam. Quando iniciou sua pesquisa, eles já estavam em decadência ou tinham outro uso - alguns se transformaram em templos evangélicos, outros em casas de show. No entanto, descobriu por meio dessa pesquisa que as salas representavam, no pós-guerra, uma possibilidade de reencontro dos imigrantes japoneses com sua cultura. As exibições públicas de filmes japoneses durante o Estado Novo e até o fim da guerra - por ser o Japão aliado da Alemanha nazista - foram proibidas no Brasil. As cópias clandestinas e os equipamentos de projeção eram confiscados pelo governo.

A primeira tentativa de reativar a exibição dos filmes japoneses aconteceu em 1946. Respondeu por ela Kimiyasu Hirata, pioneiro de sessões ambulantes em três diferentes pontos da cidade (centro, Pinheiros e Vila Mariana). Com sessões lotadas, ele se entusiasmou, incentivando outras companhias e distribuidoras de filmes. Os japoneses e seus descendentes, discriminados e divididos durante a guerra, receberam como um bom sinal de reconciliação a volta dos filmes japoneses, testemunhando a inauguração de salas para a exibição exclusiva da produção nipônica. A pioneira foi a do cine Niterói, inaugurado em 1953.

O Niterói, cinema com mais de 1.200 lugares, exibia filmes de samurai e da Yakuza (máfia japonesa). Foi decisivo para o crescimento do comércio japonês no bairro da Liberdade, ajudando a caracterizá-lo como bairro oriental. Um ano depois seria aberto o cine Tokyo, transformado posteriormente, em 1962, no cine Nikkatsu, para exibição exclusiva da companhia cinematográfica de mesmo nome. Nele começam a ser mostradas as produções da nouvelle vague japonesa (Shohei Imamura e outros) que chamavam a atenção dos cinéfilos paulistanos. Os jornais, atentos ao fenômeno, passaram a publicar críticas desses filmes.

"O início da exibição dos filmes japoneses em São Paulo coincide com o reconhecimento internacional de Kurosawa, que conquistou o Leão de Ouro em Veneza com Rashomon, em 1951", lembra o autor. O filme foi exibido em 1952 no cine Odeon, um ano antes do aparecimento do pioneiro cine Niterói, o que deve ter animado os empresários japoneses a importar mais filmes e abrir as próprias salas. Nos anos 1950, conta Kishimoto, o cineasta Walter Hugo Khouri já era assíduo frequentador dos cinemas da Liberdade. Muito ligado a Biáfora, que depois se tornaria cineasta (O Quarto), foi ele quem recomendou aos colegas os filmes intimistas de Naruze, Ozu e Gosho - e também a críticos, a julgar pelo depoimento de Jean-Claude Bernardet.

CINEMA JAPONÊS NA LIBERDADE - Autor: Alexandre Kishimoto. Editora: Estação Liberdade (304 págs., R$ 48)

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.