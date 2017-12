Livrarias fazem festa para receber 7.º livro de Harry Potter

As livrarias Saraiva, do MorumbiShopping, e Cultura, do Market Place, festejarão nesta sexta-feira e sábado, 9 e 10, o lançamento do sétimo livro do bruxo mais famoso da literatura: Harry Potter e as Relíquias da Morte. Livraria Siciliano faz festa para o lançamento de 'Harry Potter' Na Saraiva, as atividades começarão às 16 horas de sexta. Durante a tarde, acontecerão duelos de magia, palestra sobre o mundo do bruxinho e distribuição de guloseimas de Hogwarts, como feijõezinhos mágicos e cerveja amanteigada, entre outras brincadeiras. Às 20 horas, acontecerá a aguardada contagem regressiva para a abertura das caixas do sétimo livro e o início das vendas. Além disso, os 20 primeiros leitores que comprarem a obra ganharão o DVD do filme Harry Potter e a Ordem da Fénix. O preço também será promocional. Segundo a assessoria da Saraiva, somente na sexta-feira o livro poderá ser adquirido em todas as lojas da rede a R$ 46,90 (o preço normal é R$ 59,50). Na Cultura, no sábado, a partir do meio-dia, os leitores também participarão de brincadeiras temáticas. Além de duelos, haverá um quiz com perguntas sobre os livros e os filmes, concurso de fantasias e atividades com atores vestidos como personagens da saga. Para participar dos jogos, as crianças deverão se inscrever a partir das 11 horas no setor infantil da livraria. Entre os personagens presentes, estarão a repórter do jornal bruxo Profeta Diário Rita Skeeter e a professora de adivinhação, Sibila Trelawney. Às 14 horas, as caixas com Harry Potter e as Relíquias da Morte serão abertas para a venda do livro. Mesmo assim, as atividades continuarão até as 19 horas. Serviço MorumbiShopping - Av. Roque Petroni Jr., 1089 Telefone: (11) 5181-7574 Market Place Shopping Center - Av. Chucri Zaidan, 902 Telefone: (11) 3474-4457