Livraria Siciliano faz festa para o lançamento de 'Harry Potter'

A livraria Siciliano Cidade Jardim está organizando uma festa especial para o lançamento nacional do livro Harry Potter e as Relíquias da Morte. O sétimo e último capítulo da série escrita por J.K. Rowling chega às prateleiras à zero hora de sábado, 10. O evento contará com a presença de fã-clubes do famoso bruxinho Harry Potter e com várias atividades relacionadas ao personagem, como um concurso de sósias e um quiz com premiação. Um projetor será instalado no espaço para exibir os filmes da série durante toda noite, e o presidente do fã-clube irá comandar um debate sobre os livros e filmes. Para mais informações, acesse o site da livraria.