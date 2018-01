Livraria da Vila expõe arquitetura de Paris e São Paulo

A Exposição São Paulo e Paris - Arquitetura e História será inaugurada nesta terça-feira, 29, e promete trazer um pouco das cidades de São Paulo e Paris na virada do século 19 para o século 20. São 11 quadros feitos em uma técnica de alto relevo desenvolvida pelo pintor Adair Lobo de Mesquita a partir de fotos de Militão de Azevedo e quadros de Benedito Calixto. As obras, que ficarão expostas na Livraria da Vila, retratam cenas de uma São Paulo e uma Paris que se perderam no tempo. São Paulo ainda é uma pequena cidade provinciana e a capital francesa, por sua vez, ainda tem importantes monumentos em construção, reconstrução ou reforma. As obras do artista plástico serão acompanhadas de textos do jornalista Moacir Assunção. Adair Lobo de Mesquita, de 48 anos, é fotojornalista e pintor e baseia seu trabalho na história de São Paulo. Há três anos, Lobo desenvolveu uma técnica que utiliza materiais reciclados e madeira em óleo sobre tela. A exposição já traz um clima francês à cidade e antecipa o Ano da França no Brasil, que será comemorado em 2009, em retribuição ao Ano do Brasil na França em 2005. Exposição Paris e São Paulo - Arquitetura e História. Livraria da Vila. Tel.: (11) 3814-5811. Rua Fradique Coutinho, 915, Vila Madalena. De 29 de janeiro a 12 de fevereiro.