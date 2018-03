Livraria Cultura promove seu segundo 'Vira Cultura'

Seguindo o exemplo da Virada Cultural, a Livraria Cultura do Conjunto Nacional abre suas portas por 35 horas durante este final de semana, e preenche o tempo com shows, peças de teatro, sessões de autógrafo e de cinema, stand up comedy, num total de 80 atrações que levam o nome de Vira Cultura.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O Cine Bombril abre também suas portas para debates e exibição de filmes, como a pré-estreia de Natimorto, de Paulo Machline, baseado em texto de Lourenço Mutarelli. Além das livrarias, a Academia Bio Ritmo que fica no edifício também entra na virada que vai das 9 horas do sábado, 28, até as 20 horas do domingo, 29.

Paralelamente ao comércio de livros, o espaço será ocupado pela Orquestra Villa-Lobinhos, por Djs, apresentações circenses do grupo de teatro Pia Fraus, teatrais, como a peça As Meninas, baseada no romance de Lygia Fagundes Telles, ou sessões de autógrafos de Malu Mader, Arnaldo Batista, entre outros. Confira a programação no site da livraria.