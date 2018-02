Livrar-se das aberrações

Por que a queixa de um ser humano seria ouvida, reclamando da injustiça que bate à sua porta? Durante toda a sua existência este ser humano se sentiu afortunado ao ver que a miséria acontecia distante, seu grande e constante esforço foi superar a condição de oprimido e se transformar em opressor. Por que o céu ouviria seu clamor? Enquanto nossa humanidade achar que nos momentos de vitória se livra da miséria, ela continuará vivendo o redemoinho que hoje exalta uns para amanhã torná-los derrotados. As vitórias passam e as derrotas também passam, só permanece o Ser Espiritual e nele todos estamos em comunhão. Funcionar sistemática e constantemente para erradicar a injustiça e miséria do planeta é a única forma de nos livrar dessas aberrações.

ÁRIES 21-3 a 20-4

Pensar que você dominaria tudo só pode ser fruto da arrogância, o pior vício que tenta convencer você de que se pode estar sempre no topo das paradas. Combata a arrogância, mas sem lançar mão de falsa humildade.

TOURO 21-4 a 20-5

Todos os dias são iguais? Talvez o sejam do ponto de vista formal, mas nunca serão iguais quando se considera a experiência íntima e subjetiva. Haverá dias inspirados, como hoje, e outros simplesmente ordinários.

GÊMEOS 21-5 a 20-6

Pareceria impossível deixar de ser egoísta, porém, assim andam as coisas, o mundo está em decadência, o meio ambiente perece, a natureza definha. Que tamanho de catástrofe será necessária para podar o egoísmo?

CÂNCER 21-6 a 21-7

A harmonia resulta do conflito, mas só na melhor das hipóteses. É que se as pessoas envolvidas não tiverem princípios, elas se envolverão no conflito pelo puro prazer e dor envolvidos nesse, e nada de harmonia!

LEÃO 22-7 a 22-8

É fácil dispersar-se, são muito mais as circunstâncias que ajudam à dispersão do que aquelas que contribuiriam para você se concentrar no único assunto que vale a pena, seu mais elevado propósito de vida.

VIRGEM 23-8 a 22-9

Hoje será oportuno abster-se de opinar, a não ser que suas ideias sejam fundamentadas e a expressão delas tenha por objetivo elevar a situação ou alguma pessoa em especial. Sem isso, melhor será silenciar.

LIBRA 23-9 a 22-10

Qualquer vestígio de desonestidade voltará em algum momento, cedo ou tarde, contra você. Num mundo pautado pela desonestidade é quase impossível não cair na tentação de comportar-se de acordo com essa normalidade.

ESCORPIÃO 23-10 a 21-11

A confiança se ganha, como o respeito. É difícil conquistá-la e, por isso, não é de admirar-se que quando se perde depois de ganhá-la torna-se extremamente difícil reconquistá-la. Difícil, mas não impossível.

SAGITÁRIO 22-11 a 21-12

Siga em frente, mas com cautela, sem pressa, levando em conta que está bem que as coisas demorem mais do que o habitual. Considerando a natureza e tamanho dos assuntos envolvidos, é natural que tudo demore mais.

CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1

A alegria facilita tudo e não depende de circunstâncias. É fácil alegrar-se quando as circunstâncias apontam nesse sentido, mas você pode também alegrar-se porque tem vontade de experimentar essa sensação.

AQUÁRIO 21-1 a 19-2

Combinar todos os ingredientes e fazer com que todas as pessoas lutem pelo mesmo objetivo, essa é a dura missão. Nada menos do que a harmonia será necessária, virtude que depende de muito conflito para amadurecer.

PEIXES 20-2 a 20-3

Pareceria correto tomar atitudes e fazer a vida acontecer, mas ocorre que no passado você plantou diversas sementes e empreendeu inúmeros atos e tudo isso teria de dar resultado em algum momento. Agora é esse momento.