Live Earth une nove cidades em torno da mudança climática No contexto da luta contra a mudança climática, nove cidades dos cinco continentes recebem este fim de semana o Live Earth, um show realizado em nível planetário e promovido pelo ex-vice-presidente dos Estados Unidos Al Gore. A previsão de início dos espetáculos era às 20h (de Brasília) desta sexta-feira em Sydney (Austrália), cidade à qual se unirão vários outros locais, em 24 horas de música. As outras cidades-sede dos shows são Rio de Janeiro, Tóquio (Japão), Xangai (China), Johanesburgo (África do Sul), Londres (Inglaterra), Hamburgo (Alemanha), Nova York (EUA) e Washington (EUA) - que aderiu ao projeto de última hora. Os organizadores do evento calculam que cerca de 2 bilhões assistirão às apresentações de quase cem bandas e cantores. O encerramento do Live Earth será no Rio de Janeiro, apesar de na quarta-feira uma juíza ter suspendido o show diante da suposta falta de policiais para fazer a segurança do evento. A magistrada voltou atrás na decisão e autorizou o show na quinta-feira, após receber garantias de que a Polícia tem condições de controlar as cerca de 700 mil pessoas esperadas na Praia de Copacabana. Porém, nesta sexta, menos de 24 horas antes do show, por volta das 18h30, a promotora do Meio Ambiente Denise Tarin entrou com recurso pedindo novamente seu cancelamento. A previsão para o show do Rio é de que a abertura será feita pela televisão Xuxa e à meia-noite será encerrado com Lenny Kravitz. Outras atrações previstas são o rapper americano Pharrell Williams e a cantora de mesma nacionalidade Macy Gray, com quem se alternarão brasileiros como O Rappa, Jota Quest, Marcelo D2, MV Bill e Jorge Ben Jor. Sydney na abertura Na Austrália, os estádios Sydney Cricket Ground e Aussie Stadium receberão os 85 mil primeiros espectadores do Live Earth. A largada para o macrofestival ficará sob responsabilidade da banda Blue King Brown, Toni Collette & The Finish, Sneaky Sound System, Ghostwriters, Paul Kelly, Eskimo Joe, Missy Higgins, John Butler Trio, Wolfmother, Jack Johnson e Crowded House. O segundo país a acolher o Live Earth será o Japão, com um duplo concerto em Tóquio e Kioto, no qual a organização espera reunir cerca de 10 mil pessoas para assistir a cerca de 15 bandas e cantores, entre eles o grupo de rock americano Linkin Park. Também são esperados Michael Nyman - autor da trilha sonora do filme O Piano - e a Yellow Magic Orchestra, do japonês Ryuichi Sakamoto, que compôs a música-tema de Barcelona 92. Kioto tem um significado especial, pois foi a cidade onde o protocolo que leva seu nome foi assinado, e, por ocasião do Live Earth, o templo Toji receberá Nyman, Yellow Magic Orchestra, Ua, Bonnie Pink e Rip Slyme. No Makuhari Messe de Tóquio o público assistirá a Linkin Park, Ai, Abingdon boys school, Ayaka, Ai Otsuka, Genki Rockets, Kumi Koda, Cocco, Rize e Rihanna. Em Xangai, o palco está instalado aos pés da torre de televisão Pérola do Oriente, a mais alta da Ásia (468 metros), onde se apresentarão diante de pelo menos 3 mil pessoas a cantora britânica Sarah Brightman, Eason Chan, de Hong Kong, e artistas locais como Anthony Wong, Wang Xiaoming e Joey Yung. Em Johanesburgo, onde a modelo Naomi Campbell lerá uma mensagem, o evento acontecerá no Coca-Cola Dome, e a grande estrela será o conjunto britânico UB40, acompanhado pelos artistas locais Vusi Mahlasela e Bonginkosi Dlamini "Zola". Outros intérpretes que se apresentartão são Angelique Kidjo, Joss Stone e Baaba Maal, junto com os sul-africanos Danny K, The Partoones e Soweto Gospel Choir. Inédita de Madonna Em Londres, a estrela do pop Madonna, que pela primeira vez ao vivo interpretará a música Hey You, será uma das grandes atrações num show em que se apresentarão bandas míticas como Duran Duran, Genesis e Metallica. O estádio de Wembley também receberá as atuações de promessas musicais como os britânicos Corinne Bailey Rae e James Blunt, com Black Eyed Peas, Pussycat Dolls, Bloc Party, Keane, Razorlight, David Gray, Beastie Boys, Snow Patrol e Kasabian. A cidade de Hamburgo buscou o equilíbrio entre grupos locais e grandes nomes internacionais, como Yussuf, conhecido como Cat Stevens. A encarregada de abrir o concerto será a colombiana Shakira, a quem se juntarão o espanhol Enrique Iglesias, o rapper americano Snoop Dogg, o roqueiro Chris Cornell, os alemães Silbermond e Juli, Maria "Mena", Jan Delay, Sasha, Roger Cicero, o rapper Sammy Deluxe, Katie Melua e Mando Diao. O humorista Michael Mittermeier fará um discurso. The Police Em Nova York, mais concretamente no estádio dos Giants, dividirão o palco estrelas do rock como The Police, Bon Jovi e o cantor e guitarrista do Pink Floyd Roger Waters. Haverá ainda apresentações de Dave Matthews Band, Afi, Alicia Keys, Akon, Fall Out Boy, John Mayer, Kanye West, Keith Urban, Kelly Clarkson, KT Tunstall, Ludacris, Melissa Etheridge, Taking Back Sunday, e o maior grupo de rock dos anos 90, Smashing Pumpkins. A capital americana, Washington, participará da iniciativa no Mall, onde cantarão, entre outros, o grupo de índios americanos Blues Nation e a dupla country Garth Brooks e Trisha Yearwood.