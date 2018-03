Live Earth reúne 10 mil espectadores em Tóquio e Kioto Japão recebeu o bastão da Austrália no revezamento musical contra a mudança climática Live Earth, com shows em Tóquio e Kioto, que atraíram 10 mil pessoas. As atrações começaram a se apresentar neste sábado, 7, às 12h na capital do Japão. A festa vai se estender pela noite em Kioto. Além da banda americana Linkin Park, a versão japonesa do Live Earth terá a participação de Michael Nyman, autor da trilha sonora do filme "O Piano", e a Yellow Magic Orchestra do japonês Ryuichi Sakamoto. O evento promovido pelo ex-vice-presidente dos Estados Unidos Al Gore tem como objetivo lutar contra a mudança climática. O Governo japonês lançou recentemente a iniciativa Cool Earth 50, com a meta de reduzir pela metade a emissão global de gases do efeito estufa até 2050. Além disso, o primeiro-ministro Shinzo Abe defende que a mudança climática seja o ponto principal da agenda da reunião do G8 (grupo dos sete países mais industrializados do mundo e a Rússia), no ano que vem, na ilha de Hokkaido. As outras atrações do Live Earth em Tóquio são Ai, Abingdon Boys School, Ayaka, Ai Otsuka, Genki Rockets, Kumi Koda, Cocco, Rize e Rihanna.