Little Joy toca hoje em São Paulo com casa lotada

Para os fãs da banda carioca Los Hermanos, abril de 2007 foi o mês da despedida. Foi nessa época que o quarteto anunciou o recesso por tempo indeterminado e fez seu último show na Fundição Progresso, no Rio de Janeiro. Depois de Marcelo Camelo lançar seu disco solo ''Sou'' chegou a vez de Rodrigo Amarante. Ele montou a banda Little Joy, com Fabrizio Moretti (dos Strokes) e a cantora Binki Shapiro, que lança seu primeiro disco homônimo no Brasil pela Som Livre/Slap. Depois da estreia nacional em Porto Alegre, eles se apresentam hoje e amanhã no Clash Club (500 lugares), em São Paulo, com lotação esgotada nas duas noites. Há mais um show agendado para o dia 5 de fevereiro no mesmo local. Os ingressos para essa apresentação extra começam a ser vendidos hoje. A pequena turnê também contempla Belo Horizonte, Brasília e Curitiba, fechando no Rio no dia 6/2. Gravado na Califórnia, o CD tem 11 faixas. A canção que abre o CD, a bilíngue The Next Time Around, é uma que lembra Los Hermanos, mas é em Brand New Start e Keep me in Mind (cantadas em inglês como a maioria) onde se dá melhor a química Hermanos + Strokes. Mas há também uma ponta de melancolia, em faixas como With Strangers. A única com letra inteiramente em português é a que encerra o álbum, Evaporar, já gravada por Amarante no CD Lanny Duos, do lendário guitarrista Lanny Gordin. Além de Amarante (vocais, guitarra e teclados), Binki (vocais e teclados) e Moretti (vocais e guitarra), a banda tem Todd Dahlhoff (baixo), Noah Georgeson (guitarrista e tecladista que produziu o CD) e Matt Romano (bateria). Em março, Amarante reencontra os companheiros de Los Hermanos (Marcelo Camelo, Bruno Medina e Rodrigo Barba) para tocar no festival Just a Fest, que tem o Radiohead e o Kraftwerk como principais atrações. ?Vamos tocar músicas dos nossos dez anos de carreira. Não tem nada combinado ainda.? As informações são do jornal O Estado de S. Paulo. Little Joy. Clash Club (600 lug.). Rua Barra Funda, 969. Tel. (011) 3661-1500. Hoje e amanhã, 22 h. R$ 60 (ingressos esgotados).