Literatura russa no Maria Antonia Dentro da série Encontros de Férias, o Centro Universitário Maria Antonia (Ceuma) realiza nos dias 30, 31 de janeiro e 1.º e 2 de fevereiro o curso Literatura Russa: Invenção e Tradição ministrado pelo poeta, ensaísta, crítico literário e tradutor de poesia Nelson Ascher. As aulas ocorrerão das 16 às 18 horas e as inscrições podem ser feitas no Ceuma (Rua Maria Antonia, 258 e 294, tel. 11 3123-5201, 3.° andar, sala de cursos), de segunda a sexta, das 10 às 18 horas. No primeiro dia do curso, que custa R$ 170, o tema será a literatura russa antes de Puchkin e o impacto do contexto sociocultural do início do século 19 na obra do autor.