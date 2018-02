Eu pensei em fazer, como solução, uma lista dos top 3. Mas aí ia virar uma lista muito da safada.

Passei três dias pra conseguir fazer as listas. Mas não adianta, a gente sempre esquece alguma coisa. Lista de casamento, sempre falta um primo, lista de compras sempre falta um detergente, lista pro papai-noel sempre falta uma bicicleta. E fazer uma lista com as coisas preferidas é praticamente suicídio. Talvez seja difícil por poder escolher entre todas as opções do mundo. Aí com tanta opção, escolher 50 já virou uma luta.

Tentei fazer as minhas listinhas. Estão por ordem de lembrança e não de preferência. Tenho certeza que quando relê-las já publicadas, vou me lembrar de outros tantos que esqueci. Mas aí vai a minha lista de melhores coisas que eu me lembrei enquanto escrevia.

*

Melhores livros que já li:

1 - A Revolução dos Bichos

2 - O Amor nos Tempos do Cólera

3 - O Evangelho Segundo Jesus Cristo

4 - Ensaio Sobre a Cegueira

5 - O Processo

6 - Esperando Godot

7 - Um Bonde Chamado Desejo

8 - O Senhor dos Anéis

9 - Hamlet

10 - Crime e Castigo

*

Melhores filmes que já vi:

1 - O Iluminado

2 - Laranja Mecânica

3 - Quem Tem Medo de Virginia Woolf?

4 - Cidade de Deus

5 - A Primeira Noite de Um Homem

6 - Chicago

7 - Fale com Ela

8 - Chega de Saudade

9 - O Que Terá Acontecido

a Baby Jane?

10 - Um Bonde Chamado Desejo

*

Cidades mais incríveis que já visitei:

1 - Marrakesh

2 - Rio de Janeiro

3 - Angkor Wat

4 - Masai Mara

5 - Nova York

6 - Paris

7 - Dubrovnik

8 - São Paulo (sim, São Paulo)

9 - Kyoto

10 - Ho Chi Minh

*

Lugares que ainda vou visitar na minha vida nem que eu tenha que vender o meu corpo:

1 - Rússia

2 - Polinésia Francesa

3 - Turquia

4 - Praga

5 - Amsterdã

6 - Fernando de Noronha

7 - Alasca

8 - Machu Picchu

9 - China

10 - Índia

Quero saber de você, quais são as suas listas?