Listas de artistas

Em 1912, quando começou a organizar a primeira exposição internacional de arte moderna nos Estados Unidos, o pintor americano Walt Khun pediu a Picasso que lhe sugerisse nomes de artistas europeus para convidar. Com letrona decidida, o espanhol fez uma relação de nomes começando com o de seu conterrâneo Juan Gris. Entre os de Léger, Delaunay e outros, escreveu o de Duchamp, mas do jeito que o pronunciava. Todos os indicados por ele participaram do lendário Armory Show, realizado no início de 1913, em Nova York, e passaram para a história como mestres da arte moderna. A lista - na qual outra pessoa acrescentou o nome de Georges Braque, com quem Picasso desenvolveu o cubismo e na época dividia um estúdio - foi o ponto de partida para Lists: To-dos, Illustrated Inventories, Collected Thoughts, and Other Artists" Enumerations, exposição que a Morgan Library, de Nova York, exibe até 2 de outubro.

Ao encontrar aquele documento em meio aos mais de 16 milhões de artigos no acervo do Archives of American Art, da Smithsonian Institution, em Washington, Liza Kirwin, curadora de manuscritos daquela instituição, começou a procurar outros semelhantes e organizou a mostra. Liza conta que a maioria dos cerca de 80 itens selecionados para a exposição e o livro que a acompanha (publicado pela Princeton Architectural Press) estava arquivada em pastas ou gavetas identificadas como "miscelânea".

Em tempos de comunicação instantânea com o mínimo de caracteres virtuais, esses papéis com palavras, desenhos e cores iluminam momentos, movimentos e fatos na vida dos artistas que os produziram. Lists tem informações, observações e lembranças pessoais de artistas americanos como Grant Wood, autor do óleo sobre tela American Gothic, um ícone sobre a vida do lavrador em seu país. Nascido no meio rural, Wood sentiu os efeitos da Grande Depressão diretamente sobre sua família. Em 1932, ele datilografou uma lista com 14 crises econômicas registradas desde 1819, indicando quantos meses cada uma durou. E acrescentou na última linha: "Todas tiveram um fim exceto esta... Talvez tenha..."

Como é de se esperar de quem tem dom e treino para a linguagem visual, várias listas são acompanhadas por ilustrações, como as dezenas de diários que Janice Lowry produziu durante mais de três décadas, e muitas são obras de arte em si. Numa página do seu caderno de esboços, em 1963 o realista Adolf Konrad pintou uma aquarela com objetos e roupas que pretendia levar numa viagem a Roma e ao Egito. Pelo tamanho dos desenhos, é como se ele fosse recortá-los para completar o bonequinho, só de camiseta e cueca, com que se representou na página seguinte (Konrad desenhou também a capa de um guia sobre como viajar pela Europa gastando US$ 5 por dia, com um pequeno comentário ao lado do desenho: "Ha, Ha"). Do modernista Oscar Bluemner, que costumava fazer listas de combinações de cores para usar em suas pinturas, há um catálogo gráfico criado numa única folha de 22 x 28 cm, em maio de 1932. Com esquetes, dimensões, mídia e, algumas vezes, o tema de cada trabalho, Bluemner fez ali uma relação ilustrada de paisagens que havia pintado na época.

Liza Kirwin diz que sua favorita é a lista de serviços do pintor Philip Evergood. Ele acabou criando uma assemblage displicente, com cola e fita adesiva, juntando pedaços de papel e cartões com endereços de moldureiros, lojas de material para pintura e galerias próximos do seu estúdio em Nova York. Mais organizado, o escultor Alexander Calder, quando morou em Paris entre 1926 e 1933, manteve uma agenda feita a mão e em ordem alfabética com endereços dos seus contatos na cidade. Entre eles estão o também escultor Constantin Brancusi, a fotógrafa Ilse Bing, o compositor George Antheil e o pintor Robert Delaunay. Nota-se pela agenda de Calder que muitos deles moravam em hotéis.

São geralmente as anotações casuais que revelam detalhes sobre seus autores. Preparando-se para declarar o imposto de renda, Elaine, mulher de Willem de Kooning, anotou como despesas do casal abstracionista em 1952: US$ 1.700 de aluguel de estúdio, US$ 120 de energia elétrica, US$ 150 de telefone, US$ 375 de doações a instituições de caridade e US$ 450 com lazer. Pelos cálculos de Elaine, os De Kooning teriam direito à redução tributária de US$ 1.987,74 naquele ano.