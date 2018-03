Lista de famosos assustadores tem Marilyn Manson e Charlie Sheen

LOS ANGELES (Reuters) - Casey Anthony, a norte-americana absolvida em julho da acusação de ter matado a própria filha, ficou em segundo lugar na lista das celebridades mais assustadoras, atrás do roqueiro Marilyn Manson, disse uma pesquisa divulgada nesta quinta-feira.

Casey, de 25 anos, foi tachada de "assustadora" por 57% dos participantes, enquanto Manson recebeu 69% dos votos na pesquisa feita pela E-Poll Market Research antes do feriado norte-americano do Halloween, comemorado em 31 de outubro.

O fascínio dos norte-americanos com o crime fica evidente na lista, pois logo depois de Casey Anthony vem o nome do ex-jogador de futebol americano O.J. Simpson, absolvido em 1995 do assassinato de sua ex-mulher. Ele foi o terceiro colocado, com 56 pontos no ranking dos tenebrosos.

"Qualquer pessoa suspeita de ter cometido um crime, seja culpada ou não, será alvo de repúdio, e isso acontece com Casey Anthony e O.J. Simpson", disse Gerry Philpot, presidente e executivo-chefe da E-Poll Market Research, que acompanha a popularidade das pessoas na mídia.

Para algumas pessoas do ranking, ser visto como assustador é positivo. O cantor Marilyn Manson, por exemplo, ficou conhecido pela aparência esdrúxula, trajando roupas pretas e maquiagem pesada de inspiração gótica. E é exatamente isso o que seus fãs gostam nele.

O excêntrico diretor de cinema Tim Burton é o oitavo na lista, em função de seus filmes assustadores, como O Estranho Mundo de Jack e Sweeney Todd - O Barbeiro Demoníaco da Rua Fleet.

"Tim Burton faz filmes esquisitos e assustadores, mas que também são divertidos", disse Philpot.

Burton está empatado na lista com o cineasta de 75 anos Woody Allen, que, apesar de ter recebido repercussão positiva na imprensa nos últimos anos, ainda é lembrado pelo escândalo que cercou seu casamento em 1997, quando se envolveu com Soon-Yi Previn, 33 anos mais nova que ele e filha adotiva de sua ex-mulher Mia Farrow.

Charlie Sheen, o ex-protagonista do seriado Two and a Half Men, que fez manchetes este ano com diatribes públicas contra seus ex-chefes na comédia de sucesso da CBS, recebeu 34% de votos e ficou na sexta posição, ao lado do ex-governador de Nova York Eliot Spitzer, envolvido em um escândalo de prostituição em 2008.

A E-Poll entrevistou 1.100 pessoas, que posicionariam as celebridades em um ranking que ia de 1 a 100.

Segue a lista com o Top 10 de celebridades "mais assustadoras" e as porcentagens de votos que receberam.

1) Marilyn Manson..69%

2) Casey Anthony...57%

3) O.J. Simpson....56%

4) Spencer Prat....49%

5) Nadya Suleman...41%

6) Charlie Sheen...34%

6) Eliot Spitzer...34%

8) Woody Allen.....31%

8) Tim Burton......31%

10) Jesse James.....30%