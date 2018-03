Lísias substitui Angelo em debate O escritor Ivan Angelo não vai participar do debate que ocorrerá amanhã, às 20 h, em Curitiba na abertura do Paiol Literário. Seu cancelamento se deu por problemas de saúde. Angelo será substituído por Ricardo Lísias, autor de O Céu dos Mandarins. O encontro, no Teatro Paiol (Praça Guido Viaro, s/n.º), será mediado por Rogério Pereira.