Lions Nightclub sedia festa do rapper Mos Def O rapper Mos Def, que se apresentou na Virada Cultural com o clássico projeto Black Star, faz nesta quinta-feira (23) um DJ set na festa Groovelicious do Lions Nightclub. Focado em hip-hop e bass music, o line-up inclui o DJ residente Daniel Tamenpi, Dre Guazzelli e Zegon. Com nomes na lista (enviar e-mail até as 20 h para groovelicious@agenciaeq3.com.br), mulheres são VIP e homens pagam R$ 90 de consumação. Av. Brig. Luís Antônio, 277; 3104-7157.