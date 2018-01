Lionel Richie e Gloria Estefan serão homenageados no Kennedy Center Honors 2017

LOS ANGELES - O veterano da música Lionel Richie, o astro de hip-hop e ator LL Cool J, e a cantora e atriz cubana-americana Gloria Estefan receberão o prestigiado prêmio Kennedy Center Honors este ano, informou a emissora CBS nesta quinta-feira, 3.

O 40º Kennedy Center Honors, que será transmitido na CBS no dia 26 de dezembro, é um dos principais prêmios da cultura norte-americana, celebrando conquistas nas artes performáticas.

Outros homenageados de 2017 incluem o escritor e produtor de televisão Norman Lear e a dançarina, coreógrafa e atriz Carmen de Lavallade.

"O Kennedy Center Honors destaca as carreiras extraordinárias de cinco artistas cujos talentos e habilidade têm enriquecido e moldado a vida cultural na América", disse David M. Rubenstein, presidente do Kennedy Center, em comunicado.

Os prêmios serão apresentados em um evento de gala na casa de ópera do Kennedy Center em Washington, no dia 3 de dezembro, que deverá contar com a presença do presidente norte-americano, Donald Trump, e da primeira-dama, Melania Trump.