Linkin Park no Brasil em outubro Vencedor de dois Grammy, o Linkin Park desembarca no Brasil em outubro, com a turnê do novo álbum, Living Things, lançado em junho deste ano. Os shows ocorrem em São Paulo (Arena Anhembi, 7/10), Rio (Citibank Hall, 8/10), Curitiba (Paraná Clube, 10/10) e Porto Alegre (Estádio do Zequinha, 11/10). Os ingressos podem ser adquiridos nas bilheterias oficiais, conforme datas de pré-venda e venda, pela internet (www.ticketsforfun.com.br); pelo tel. (11) 4003-5588; e demais pontos de venda do País (http://premier.ticketsforfun.com.br/content/outlets/agency.aspx). Informações sobre preços dos ingressos e serviço serão divulgadas em breve.