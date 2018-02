Linkin Park e Pixies fecham último dia do festival SWU

Nem o vocalista Chester Bennington, com seus gritos estridentes, conseguiu acordar a galera. A banda abriu o show com músicas do novo disco, "A Thousand Suns", como "Wretches and Kings" e "Jornada Del Muerto", bem diferentes daquelas que o público conhece. Mais adiante, o grupo tocou clássicos como "Crawling", "In The End", "One Step Closer", "Papercut" e "Numb". O momento mais empolgante foi quando Chester cantou "Breaking the Habit" e desceu do palco para cantar junto com a plateia. No final, a banda tocou a nova música de trabalho, "The Catalyst".

Pixies - Atração anterior ao show de Linkin Park, a banda americana Pixies teve melhor sorte no quesito "animação do público". Não que a plateia também já não estivesse exausta quando o quarteto de Boston assumiu o Palco Água, lá pelas 23 horas. Sim, já estava. Mas não teve nem tempo de se encostar, já que o show do Queens Of The Stone Age foi praticamente emendado com o do Pixies. Só deu tempo mesmo de se deslocar do Palco Ar para o Água, instalados lado a lado.

O meio blasé Black Francis (vocal e guitarra), Joey Santiago (guitarra), Kim Deal (vocal e baixo) e David Lovering (bateria) abriram o set list com "Bone Machine", do álbum de estreia "Surfer Rosa", de 1988. Músicas como "Debaser", "Here Comes Your Man" e "Hey" foram cantados a plenos pulmões. O baterista David Lovering deu uma palhinha no vocal de "La La Love You". Entre uma canção e outra, como "Broken Face", "Monkey Gone to Heaven" e "Dig For Fire", os fãs não paravam de suplicar por "Where is My Mind", outro sucesso também tirado do disco Surfer Rosa. Após uma hora no palco, o quarteto esboçou se despedir, mas atendeu aos pedidos de "one more" (mais um) e veio o esperado "Where is My Mind".

Queens Of The Stone Age - A banda Queens Of The Stone Age, uma das mais aguardadas do último dia do festival, subiu ao palco 53 minutos atrasada, por "problemas técnicos", segundo a organização. O show estava marcado para 20h57. O público, impaciente, começou a vaiar. Houve empurra-empurra tanto na área premium quanto na pista comum. Quando finalmente entrou, às 21h50, o quinteto começou a porrada sonora com "Feel Good" ("Hit of the Summer"), música proibida em algumas apresentações. O vocalista Josh Homme deu um show à parte. As atenções também estavam voltadas ao novo baixista da banda, Michael Shuman, ou Mikey Shoes, como é conhecido, que entrou em 2007, após a demissão de Oliveri. O grupo tocou sucessos como "No One Knows", "Go With The Flow" e "Sick, Sick, Sick". Para fechar, "A Song For the Dead", do álbum "Songs For the Deaf" (2002). As informações são do Jornal da Tarde.