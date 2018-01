"Linha Direta" traz episódio sobre o Bandido da Luz Vermelha A história dele já virou filme, e agora será reconstituída no "Linha Direta Justiça". A Globo começa a gravar esta semana no Rio o caso do Bandido da Luz Vermelha, que irá ao ar em dezembro. André Gonçalves e Alexia Deschamps participam do episódio que retratará a vida de João Acácio, um homem que levava uma vida dupla. Nas folgas de seus crimes, era um pacato morador de Santos, que gostava de imitar Roberto Carlos e conversar com a vizinhança. A fama de luz vermelha vinha do hábito de usar uma lanterna com bocal vermelho em seus assaltos.