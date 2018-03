'Linha de Passe' é aclamado em Paris Ex-concorrente à Palma de Ouro em Cannes, de onde saiu com o prêmio de melhor atriz para Sandra Corveloni em maio passado, o longa Linha de Passe, de Walter Salles e Daniela Thomas, voltou ontem às telas de cinema da França. Apresentado em pré-estreia no Cinéma Balzac, uma das salas mais respeitadas do circuito alternativo de Paris, cuja versão foi chamada de Une Famille Brésilienne, foi aclamado pela plateia, deslumbrada também com a presença e com as reflexões do diretor brasileiro. Em retribuição, Salles presenteou o público com o curta metragem Carta a V., produzido para o aniversário de 60 anos de Cannes e exibido até então apenas duas vezes. Com estreia no circuito comercial prevista já para o dia 18, Une Famille Brésilienne gerou filas extensas em sua primeira exibição em Paris. Em razão da procura e do grande número de reservas de ingressos - cuja verificação retardava a entrada do público -, a sessão teve início cerca de uma hora após o previsto. A empolgação da plateia aumentou com a chegada de Walter Salles, que participou de um debate de cerca de uma hora. Convidado a definir seu filme, explicou: ?Une Famille Brésilienne vem do desejo de voltar a falar da juventude brasileira, que Daniela e eu havíamos abordado em um primeiro projeto, Terra Estrangeira?. ?A inspiração do filme atual veio de histórias reais e dos desejos manifestados por essas pessoas de reescrever suas vidas. São jovens à procura de uma identidade, já que não contam com a figura paterna.? Os bastidores da gravação, as relações entre seus trabalhos como ficcionista e como documentarista e a realidade brasileira também foram abordados por Salles a pedido do público. Além de sua abordagem documental, Linha de Passe também foi elogiado pelas técnicas de filmagem das cenas de futebol, um dos pontos centrais do longa. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.