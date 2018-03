Linha de financiamento oferece R$ 146 mi para cinemas Os exibidores de cinema terão mais R$ 146 milhões em financiamentos, exclusivamente para investir em digitalização, no âmbito do Programa Cinema Perto de Você, que apoia a construção de salas de cinema. A linha de financiamento usará recursos do Fundo Setorial do Audiovisual (FSA) e foi lançada nesta quinta-feira pelo Ministério da Cultura, Agência Nacional do Cinema (Ancine) e Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). A meta é digitalizar 1,4 mil salas em 18 meses.