Lindsay Lohan trabalhará em depósito de cadáveres

Lindsay Lohan trabalhará em um depósito de cadáveres como parte de sua pena por dirigir alcoolizada, informou nesta sexta-feira, 18, seu advogado Blair Berk. A atriz de 21 anos passou dois meses em reabilitação e prestou serviço comunitário, afirmou Berk durante audiência. As quatro horas diárias de serviço no depósito de cadáveres são parte de um programa organizado pelos tribunais para mostrar aos motoristas de uma maneira mais direta as conseqüências de se dirigir bêbado. A atriz foi detida duas vezes em 2007 por conduzir embriagada. Em agosto do mesmo ano, ela se declarou culpada por delitos menores e pela posse de cocaína.