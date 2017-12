Lindsay Lohan reproduz último ensaio de Marilyn Monroe

A atriz Lindsay Lohan está seguindo os passos da loira mais famosa de todos os tempos, Marilyn Monroe. Na última edição da publicação New York Magazine, a atriz de Mean Girls e Freaky Friday reproduziu o último e mais famoso ensaio fotográfico de Marilyn feito por Bert Stern. Veja também: A última vez de Marilyn no divã Exposição Marylin Monroe - O Mito Stern fotografou Marilyn em 1962 no Hotel Bel-Air na California, seis semanas antes da diva ser encontrada morta por overdose. Nas imagens feitas para a Revista Vogue, Marilyn estava apenas com algumas mantas transparentes, jóias e champanhe. Stern recriou aquelas imagens com Lindsay neste mês, no mesmo hotel, com a atriz de 21 anos usando uma peruca loira e mantas transparentes. Durante o ensaio, Lindsay, que admitiu ter um sério interesse na figura de Marilyn, afirmou que decidir fazer o ensaio foi "fácil". "Eu não tive muita dúvida nisto. Quero dizer, Bert Stern? Fazendo um ensaio da Marilyn? É realmente uma honra", declarou a atriz. Lindsay descreveu o suicídio de Marilyn como uma "tragédia" e disse, se referindo também à morte do ator Heath Ledger em janeiro, que "os dois são exemplos do que essa indústria é capaz de fazer com alguém". A atriz, que já esteve em clínicas de realibitação após duas prisões no ano passado por dirigir alcoolizada, disse que não sabia porque a indústria da arte do cinema descarrega tanta destruição em alguma estrelas. Em depoimento à Associated Press, Stern disse que acha mulheres como Lindsay Lohan, Paris Hilton e Britney Spears "interessantes". "Elas são mulheres que chamam atenção para sua notoriedade e sua fama através de seu comportamento", disse Stern. Ele notou que Marilyn e Lindsay têm problemas similares com álcool, mas acrescentou que não havia álcool no estúdio quando fotografou Lindsay. Stern declarou também que pensou que o ensaio ficaria bom por Lindsay ser uma jovem atriz.