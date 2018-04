Lindsay Lohan quer grava com cantora do duo La Roux

Lindsay Lohan se prepara para recuperar a carreira musical. A problemática estrela que passou 40 dias em uma clínica de reabilitação por ordem judicial fez uma lista dos artistas com quem gostaria de trabalhar. Entre eles está a cantora britânica Elly Jackson, do duo La Roux.

Segundo o site do jornal Daily Mirror, Elly Jackson está ajudando Li-Lo com a preparação de um novo site, inclusive com o uso da música In For The Kill.

"Lindsay quer ser vista como uma artista de credibilidade, tanto no mundo do cinema quanto no da música, então fez uma lista de pessoas, incluindo La Roux", cita o jornal, sem identificar a fonte.

Além de filmes como Meninas Malvadas (2004) e o mais recente Machete (2010), Lindsay Lohan lançou dois álbuns de estúdio, Speak (2004) e A Little More Personal - Raw (2005).