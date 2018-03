Lindsay Lohan procura novo amor na Internet

Lohan, cujo rompimento recente com Samantha Ronson vem sendo coberto pela mídia, é a estrela de um perfil de namoro postado online na segunda-feira no FunnyOrDie.com que faz uma paródia de vídeos semelhantes criados para a agência de namoros eHarmony.

"Eu definiria minha personalidade como criativa. Sou um ser da noite", diz Lohan no vídeo.

"Sou viciada em trabalho, viciada em compras e, segundo o Estado da Califórnia, viciada em álcool, além de representar uma ameaça a guardas de segurança que trabalham em hotéis", acrescenta ela com um sorriso travesso.

Lohan, que está em liberdade condicional, foi presa por pouco tempo em 2007 depois de ser condenada por dirigir embriagada e posse de cocaína. Ela tinha sido presa no mês de maio anterior depois de destruir seu carro em Beverly Hills e novamente em julho depois de envolver-se numa perseguição de carro na comunidade praieira de Santa Monica, em Los Angeles.

Ela foi obrigada a usar uma tornozeleira de monitoramento eletrônico, fato que a atriz menciona em tom de brincadeira em seu vídeo, filmado com a câmera em movimento, como é habitual nos perfis apresentados no eHarmony.

"Podemos invadir algumas festas e um ou dois carros, mas prometo a você que no final do dia eu nunca perco minhas buscas no Google, apenas minha roupa de baixo", diz a atriz no vídeo.

Lohan estrelou o filme "Meninas Malvadas", de 2004, que rendeu mais de 129 milhões de dólares nas bilheterias, mas nos últimos anos sua carreira vem sendo marcada por altos e baixos, à medida que ela enfrentou problemas legais e com drogas.

Seu filme mais recente, a comédia "Labor Pains", não terá lançamento amplo nos cinemas americanos, mas em lugar disso será exibido pelo canal a cabo ABC Family.

O vídeo jocoso de Lohan é o vídeo cômico mais recente do FunnyOrDie.com usando um astro de Hollywood para ironizar um tema que vem sendo notícia - no caso em pauta, o rompimento de Lohan e Ronson. O FunnyOrDie.com foi criado pelo humorista Will Ferrell e o ator e diretor Adam McKay.

No ano passado a socialite e celebridade Paris Hilton estrelou um vídeo ironizando o candidato presidencial John McCain, senador republicano do Arizona, depois de ele ter usado a imagem dela num anúncio de sua campanha.

O relacionamento de Lindsay Lohan com a DJ Samantha Ronson, 31 anos, foi alvo de atenção da mídia durante meses, desde que as duas foram fotografadas beijando-se no Festival Internacional de Cinema de Cannes em maio de 2008.

Mas elas romperam recentemente e Lohan apareceu na capa da edição mais recente da US Weekly dizendo que está "tão sozinha". Em seu vídeo cômico, Lohan está sentada no sofá, lendo a revista.