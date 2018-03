Lindsay Lohan negocia com a Playboy norte-americana

estadão.com.br com informações da Reuters,

SÃO PAULO - A problemática atriz Lindsay Lohan pode ter encontrado um jeito de amortecer os custos das despesas legais acumuladas nos últimos meses. Uma fonte próxima à jovem artista afirmou que ela está conversando com a revista Playboy para ser a capa de uma edição futura da publicação.

A mãe da atriz, Dina Lohan, teria contado ao site X17online que a sessão de fotos já aconteceu, em uma mansão em Beverly Hills, e que "tudo correu bem".

Uma porta-voz da revista negou o comentário, e a assessoria de Lohan não desmentiu nem confirmou os rumores.

Outra fonte informou a Reuters que a negociação ainda não está fechada, e o site especializado em fofocas TMZ publicou na última terça que a oferta inicial da Playboy era de US$ 750.000, mas que a atriz queria US$ 1 milhão.

Atualmente, a atriz cumpre serviço comunitário e está em liberdade condicional após roubar um colar no início do ano. Em 2007, a atriz foi condenada por dirigir embriagada e em posse de drogas ilegais.

Se as negociações forem adiante, não será a primeira vez que a atriz aparece nua em uma revista. Em 2008, Lohan figurou as páginas da revista New York em imagens que fazem alusão ao famoso ensaio de Marilyn Monroe assinado pelo fotógrafo Bert Stern, de 1962. Monroe também foi a capa da Playboy em outra ocasião.