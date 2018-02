Lindsay Lohan foi atrás do papel de Liz Taylor na TV

Lohan, de 26 anos, interpreta Taylor em "Liz & Dick", que dramatiza o relacionamento da falecida atriz com Richard Burton.

"É uma história divertida, na verdade. Eu tinha visto que iam fazer o filme, e eu arrumei os números do produtor e comecei a assediar Larry Thompson", disse a atriz ao programa "Good Morning America", da ABC.

"Nem liguei se meus agentes iriam fazer isso ou não, fiz por conta própria também", acrescentou a atriz de "Meninas Malvadas".

"Liz & Dick" estreia no dia 25 no canal a cabo dos EUA Lifetime. As primeiras críticas consideraram o filme de mediano para ruim, mas vários críticos observaram semelhanças entre Lohan e Taylor, atrizes que entraram na carreira ainda na infância e tiveram momentos conturbados na vida.

(Reportagem de Eric Kelsey)