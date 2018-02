Lindsay Lohan ficará em clínica até janeiro de 2011

O Tribunal de Justiça de Beverly Hills, na Califórnia, Estados Unidos decidiu manter a atriz norte-americana Lindsay Lohan internada na clínica de reabilitação até o dia 3 de janeiro de 2011.

“Você é uma viciada, espero que você entenda”, disse o juiz no tribunal de Los Angeles. Juiz pede que um relatório seja apresentado no fim de fevereiro e retorne ao tribunal no dia 25 de fevereiro.

Em setembro, um juiz determinou que Lindsay Lohan ficasse detida por quase um mês por causa de um teste que detectou uso de drogas. Lindsay foi liberada após pagar fiança de US$ 300 mil.