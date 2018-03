Lindsay Lohan é presa por dirigir embriagada

A atriz Lindsay Lohan foi presa na região de Los Angeles, nos Estados Unidos, na madrugada desta terça-feira, 24, por suspeita de dirigir sob o efeito de álcool e de posse de cocaína, dias depois de concluir um programa de reabilitação, disseram as autoridades. Estrela de Meninas Malvadas, a atriz de 21 anos já enfrenta uma acusação por dirigir embriagada, após um acidente automobilístico no qual se envolveu dois meses atrás. A atriz foi detida depois de ser reprovada num teste de sobriedade. Ela foi revistada, e um pouco de cocaína foi encontrado em seu bolso, de acordo com a polícia. Lindsay foi solta seguindo-se ao pagamento de uma fiança de US$ 25 mil (R$ 50 mil).